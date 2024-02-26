Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії

Південна Корея посилить боротьбу з обходом санкцій проти Росії

Влада Південної Кореї має намір посилити контроль за дотриманням торгових санкцій проти Росії та Білорусі, повідомили в Міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики країни. Відомство боротиметься з нелегальним експортом товарів, на які необхідно отримати дозвіл, згідно зі змінами, які набули чинності минулого тижня.

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«Міністерство та профільні органи, включаючи МЗС, митну службу, розвідку, виявляють компанії, які оминають обмеження та ведуть нелегальний експорт до Росії через треті країни, збільшується і кількість покараних», – заявили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що експортний контроль здійснюватиметься ретельніше, оскільки очікується збільшення кількості порушень, а також кількості поставок обхідними шляхами. З 24 лютого набули чинності обмеження, які торкнулися 682 видів товарів, у тому числі автомобілі з робочим об'ємом двигуна понад два літри. Водночас 23 лютого США оголосили про введення санкцій щодо південнокорейських компаній, які нібито займалися постачанням американських верстатів до Росії.

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Раніше представник МЗС Республіки Кореї Ім Су Сок заявив, що Південна Корея уважно стежить за розвитком співпраці між Росією та КНДР, включаючи нещодавнє отримання північнокорейським лідером Кім Чен Ином російського автомобіля Aurus. За його словами, Сеул сподівається, що Москва і Пхеньян не порушуватимуть санкції Ради безпеки ООН.

До слова, перші переговори щодо зміцнення тристоронньої співпраці в галузі контролю над експортом до Росії провели представники відповідних відомств Південної Кореї, США та Японії. Про це написало агентство Yonhap з посиланням на південнокорейське міністерство промисловості.