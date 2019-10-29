«Прекрасно, прекрасно». Зеленський прокоментував розведення сил в Золотому



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Володимир Зеленський прокоментував розведення сил і засобів в Золотому

На питання журналіста про те, що надходила інформація про обстріли на Донбасі, президент заявив «це не в цій ділянці, ні»

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Про це він сказав журналістам в кулуарах форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі.

Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС».

Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

«Все спокійно відбувається. На всій ділянці не відбувається ніяких пострілів», — сказав Зеленський.

На питання журналіста про те, що надходила інформація про обстріли на Донбасі, президент заявив «це не в цій ділянці, ні».

До слова, глава МЗС вже також сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.