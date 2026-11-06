Одна автівка опинилася на даху іншої. У Львові сталася масштабна ДТП (відео)

Унаслідок аварії постраждали люди

У Львові на вул. Гайдамацькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая, автобуса №48 та двох автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Унаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних пошкоджень. За попередньою інформацією, є постраждалі. Їх кількість та стан здоров’я наразі уточнюють.

На місці працюють відповідні служби та правоохоронці, які встановлюють обставини аварії.

«Інформацію про вплив аварії на рух громадського транспорту повідомимо додатково», – додала Львівська міська рада.

Раніше у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалися 36-річний чоловік та його восьмирічна донька.