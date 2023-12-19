Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України

Призер чемпіонату світу з дзюдо Євген Прокопчук приєднався до російських загарбників

Призер чемпіонату світу-2019 з дзюдо росіянин Євген Прокопчук бере участь у бойових діях проти України. Про це повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич та опублікував пост з підтвердженням у соцмережі Х.

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На фото російський дзюдоїст позує у військовій формі зі зброєю.

Росіянин Євген Прокопчук бере участь у бойових діях проти України фото: X/Vladyslav Heraskevych OLY

«Ще один «нейтральний» атлет. Євген Прокопчук – призер чемпіонату світу з дзюдо, який приєднався до терористичної армії Росії. Замість олімпійських цінностей російські спортсмени несуть геноцид, вбивство і смерть. Російським спортсменам слід заборонити участь у міжнародних видах спорту», – написав Гераскевич.

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Нагадаємо, російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін, який підтримує війну в Україні, потрапив до бази сайту «Миротворець».

Як ми повідомляли, російський борець Олександр Мелехов взяв участь у чемпіонаті світу в Белграді в Сербії. 21-річний уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії, позуючи на тлі літери Z, що стала символом війни.