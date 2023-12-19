Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України
Призер чемпіонату світу з дзюдо Євген Прокопчук
фото: X/Vladyslav Heraskevych OLY

Призер чемпіонату світу з дзюдо Євген Прокопчук приєднався до російських загарбників

Призер чемпіонату світу-2019 з дзюдо росіянин Євген Прокопчук бере участь у бойових діях проти України. Про це повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич та опублікував пост з підтвердженням у соцмережі Х.

На фото російський дзюдоїст позує у військовій формі зі зброєю.

Росіянин Євген Прокопчук бере участь у бойових діях проти України
Росіянин Євген Прокопчук бере участь у бойових діях проти України
фото: X/Vladyslav Heraskevych OLY

«Ще один «нейтральний» атлет. Євген Прокопчук – призер чемпіонату світу з дзюдо, який приєднався до терористичної армії Росії. Замість олімпійських цінностей російські спортсмени несуть геноцид, вбивство і смерть. Російським спортсменам слід заборонити участь у міжнародних видах спорту», – написав Гераскевич.

Нагадаємо, російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін, який підтримує війну в Україні, потрапив до бази сайту «Миротворець».

Як ми повідомляли, російський борець Олександр Мелехов взяв участь у чемпіонаті світу в Белграді в Сербії. 21-річний уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії, позуючи на тлі літери Z, що стала символом війни.

Читайте також: 10 терористів у спортивних костюмах
Теги: російські спортсмени дзюдо війна спорт окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського
Зеленський провів підсумкову пресконференцію
Сьогодні, 18:02
Агенти «Атеш» у Дубненському машинобудівному заводі отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства
У РФ проблеми з виробництвом ракет: партизани добули секретну інформацію з заводу
Сьогодні, 07:52
Залужний розповів, як треба змінювати мобілізацію
Залужний розповів, як треба змінювати мобілізацію
Вчора, 13:29
Володимир Зеленський вручив ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям
Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото)
6 грудня, 12:18
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Вінниччині пролунали вибухи
5 грудня, 01:55
За втікачем побіг чоловік у військовій формі, після чого відео обірвалося
У Мукачеві чоловік втік із будівлі ТЦК через вікно на другому поверсі (відео)
28 листопада, 18:10
Шмигаль: Росія вкрала з України зерна на $1 млрд
Шмигаль: Росія вкрала з України зерна на $1 млрд
26 листопада, 06:30
«Тільки після перемоги над Росією війна завершиться остаточно»
Перша світова війна в Україні досі триває
22 листопада, 07:17
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення
Втік із частини та закликав поліцію себе зловити: перед судом постане військовий із Харкова
20 листопада, 13:02

Новини

Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України
Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України
Промоутер назвав суперника Ломаченка в бою за титул чемпіона світу IBF
Промоутер назвав суперника Ломаченка в бою за титул чемпіона світу IBF
Беленюк: Жоден російський спортсмен не гідний виступати на Олімпіаді
Беленюк: Жоден російський спортсмен не гідний виступати на Олімпіаді
Беленюк прокоментував списки спортсменів, які не повернулися до України
Беленюк прокоментував списки спортсменів, які не повернулися до України
Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024
Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024
Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів
Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
23K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
16K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
14K
Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії
13K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
13K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua