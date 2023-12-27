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ЗСУ ведуть позиційні бої на декількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ ведуть позиційні бої на декількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія утримує позиції на лівому березі Херсонської області

Українські війська вели позиційні бої на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на Куп’янському напрямку на північний схід від Петропавлівки, поблизу Синьківки, Стельмахівки, Новоселівського, а також на Лиманському напрямку в районі Григорівки, Торського, Серебрянського лісу, Діброви, Білогорівки.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ під Куп’янськом. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили незначно просунулися на південний захід від Першотравневого.

Повідомляється, що 25 грудня російські війська атакували поблизу Веселого (20 км на північний схід від Бахмута), але не просунулися.

Російські та українські сили вели позиційні бої на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки; та на захід від Бахмута біля Іванівського та траси Хромове-Часів Яр. 25 грудня речник 42-ї окремої механізованої бригади Вадим Іващенко повідомив, що російські війська використовують сльозогінний газ та іншу невстановлену хімічну зброю, щоб витіснити українські сили з позицій на Бахмутському напрямку.

Повідомляється, що українські сили невдало атакували російські позиції на Горлівському напрямку 25 і 26 грудня.

Російські війська нещодавно підтвердили незначне просування на північний захід, південний захід і південний схід від Авдіївки. Російська та українська армії продовжували бойові дії поблизу Авдіївки; на північний захід від Авдіївки біля Авдіївського коксохімічного заводу, на схід від Новобахмутівки, поблизу Степового та Очеретиного; в промисловій зоні; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Невельського та Сіверного.

Український речник 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін заявив, що ситуація на авдіївському напрямку не полегшується, але зазначив, що російські просування навколо Авдіївки незначні.

Зазначається, що геолокаційні кадри та українські та російські офіційні заяви свідчать про те, що російські війська взяли під контроль більшу частину Мар’їнки. Бої тривали на захід і північний захід від Мар’їнки та на південний захід від міста Донецьк поблизу Новомихайлівки та Побєди.

Російські джерела стверджували, що 26 грудня армія РФ збила дві українські ракети над окупованим Маріуполем. Радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська, ймовірно, намагаються встановити в Маріуполі системи ППО.

Російські та українські джерела стверджують, що 25 і 26 грудня тривали позиційні бойові дії поблизу Старомайорського і на північ від Приютного на кордоні Донецько-Запорізької області.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у західній Запорізькій області та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 25 і 26 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Роботиного.

Позиційні бої велися на південь від Гуляйполя, поблизу Роботиного, Вербового, Новопрокопівки і Копані.

Станом на 26 грудня українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі 25 або 26 грудня. 

Теги: фронт ЗСУ наступ армія

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