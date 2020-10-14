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    У світі

    Азербайджан заявив про знищення ракетних комплексів Вірменії

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    <p>Знищені ракетні комплекси були розміщені в прикордонній зоні</p> - Азербайджан заявив про знищення ракетних комплексів Вірменії

    Знищені ракетні комплекси були розміщені в прикордонній зоні

    У Баку стверджують, що ракетні комплекси «були націлені на цивільне населення та інфраструктуру»

    Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

    У міноборони Азербайджану заявили, що знищені комплекси були розміщені в прикордонній зоні з Кельбаджарський районом.

    У Баку стверджують, що ракетні комплекси «були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану».

    До слова, напередодні держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Перед цим прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

    Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

    Міноборони Азербайджан військові Вірменія
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