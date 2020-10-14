Азербайджан заявив про знищення ракетних комплексів Вірменії



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Знищені ракетні комплекси були розміщені в прикордонній зоні

У Баку стверджують, що ракетні комплекси «були націлені на цивільне населення та інфраструктуру»

Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У міноборони Азербайджану заявили, що знищені комплекси були розміщені в прикордонній зоні з Кельбаджарський районом.

У Баку стверджують, що ракетні комплекси «були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану».

До слова, напередодні держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Перед цим прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.