Азербайджан заявив про знищення ракетних комплексів Вірменії
Знищені ракетні комплекси були розміщені в прикордонній зоні
У Баку стверджують, що ракетні комплекси «були націлені на цивільне населення та інфраструктуру»
Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
У міноборони Азербайджану заявили, що знищені комплекси були розміщені в прикордонній зоні з Кельбаджарський районом.
У Баку стверджують, що ракетні комплекси «були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану».
До слова, напередодні держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.
Перед цим прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.
Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.
Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.
До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.
Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.