Бабченко: Чи можна вважати спецоперацію провокацією СБУ? Можлива будь-яка версія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аркадій Бабченко

Я повірив спеуцслужбовцям не одразу - журналіст

Російський журналіст Аркадій Бабченко відповів на питання журналіста, чи вважає інсценування власного «вбивства» провокацією СБУ. Про це він розповів в інтерв’ю журналістам, яке транслювало Reuters.

«Будь-яку версію можна допустити, але я повірив їм, мене переконав їх професіоналізм. Мене переконав їх професіоналізм, бо я не одразу повірив у те, що мене хочуть вбити.

«Звісно у мене були вагання. Мене не одразу переконали, я не одразу повірив. Приходять люди, кажуть, що тебе хочуть убити. Ти відчуваєш недовіру. На першій же зустрічі (зі спецслужбовцями – ред.) почали процесуально оформлювати справу. Насамкінець я побачив, що люди дійсно працюють, і почав їм довіряти», — сказав Бабченко.

Він додав, що не знає, навіщо спецслужба інсценувала його вбивство, однак допустив, що це могло бути потрібно для зібрання 100% доказової бази.

Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

Читайте також: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України