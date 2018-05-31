Бабченко розповів, чого боявся найдужче під час інсценування власного вбивства

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Аркадій Бабченко

Ми обговорювали зі спецслужбовцями різні варіанти спецоперації - Бабченко

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, боявся, що інсценування його вбивства може бути справжнім. Про це він розповів в інтерв’ю журналістам, яке транслювало Reuters.

«Ми (зі спецслужбами – ред.) обговорювали, програвали, пропрацьовували. Гадали, як буде краще. І ми дійшли до такого варіанту (інсценування вбивства – ред.). Я не пропонував варіантів, що це буде кома чи поранення. Я одразу погодився на інсценування убивства. Але я до останнього боявся, що інсценування буде справжнім», — сказав Бабченко.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко відповів на питання журналіста, чи вважає інсценування власного «вбивства» провокацією СБУ. «Звісно у мене були вагання. Мене не одразу переконали, я не одразу повірив. Приходять люди, кажуть, що тебе хочуть убити. Ти відчуваєш недовіру», - зазначив Бабченко.

Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

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