Банки блокують перекази українців: стало відомо чому

Оновлені правила фінансового моніторингу діють ще з минулого року

В Україні банки повинні посилено контролювати частину своїх клієнтів і блокувати їхні перекази, якщо є сумніви про те, що джерело доходу легальне та задеклароване. Іноді під блокування потрапляють навіть незначні суми.

Правила фінансового моніторингу запрацювали ще минулого року. Згідно із законом, фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Кожен банк використовує свою систему автоматичної перевірки, під час якої окремі клієнти зазнають посиленого контролю. Серед них, наприклад:

громадські діячі (мають вплив на бюджет й ухвалення рішень, ПЕП);

ті, хто проводить операції на суму від 400 тис. грн;

ті, хто проводить операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

фізособи-підприємці (ФОП), юридичні особи, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;

ті, хто переказує кошти за кордон, обмінює банкноти.

Якщо банку здалося, що операція сумнівна, блокувати можуть навіть перекази незначних сум. Хоча раніше закон зобов'язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами – від 400 тис.

Перевірка стосується не тільки переказів, а й навіть відкриття депозитів. Якщо українець щомісяця відкладав невелику суму із «сірої» зарплати, накопичив, наприклад, на квартиру і вирішив віднести гроші в банк (інакше легально угоду провести не вдасться), фінансова установа може відмовитися відкривати депозит.

«Банк заблокував рахунок без пояснення. Вимагаємо проходження ідентифікації. Все пройшов, рахунок усе одно залишився заблокований. Потім мені сказали, що у мене нібито на рахунку «ФОПа» були підозрілі операції, хоча операції були такими ж, як і минулого року. Написав заяву в банку, в ній було пояснення. Але й це не допомогло, тільки коли написав у себе в соцмережах, тільки тоді відреагували», – розповідає підприємець Ярослав.