Росія висилає співробітників посольства Фінляндії

МЗС РФ висловило протест послу Фінляндії Антті Хелантерю

Росія оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Фінляндії в Москві. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

При цьому МЗС РФ висловило протест послу Фінляндії Антті Хелантерю у зв'язку з видворенням двох співробітників російського посольства в Гельсінкі.

«Російською стороною прийнято рішення про неприйнятність подальшого перебування в Російській Федерації двох співробітників персоналу посольства Фінляндії в Москві», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Фінляндія нещодавно прийняла рішення приєднатися до НАТО. Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

Як повідомлялося, Путін розповів, як помститься Фінляндії та Швеції за вступ до НАТО.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила десять співробітників посольства Румунії персонами нон грата. Також сьогодні Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії. До слова, Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі.



