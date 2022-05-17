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    Думки вголос

    Україну влаштує тільки капітуляція Росії

    • Роман Безсмертний

      Громадський діяч, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

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    Лише воєнний розгром Росії може принести мир у Європу - Україну влаштує тільки капітуляція Росії
    Лише воєнний розгром Росії може принести мир у Європу
    фото: ЗСУ

    Кожна країна має усвідомити, що значить перемога в цій війні

    Україна сьогодні – це паркан від біди для всього світу. Невелика країна протистоїть дракону, воює і цим забезпечує мир для інших. Нажаль, світ цього не розуміє. Так, нам допомагають зброєю. Зброя – це дрова для полум‘я війни. Але поки нема розуміння у лідерів світу, що полум‘я може перекинутися через паркан.

    43 країни (Рамштайн) повинні розписати партитуру дій і усвідомити свою роль у цій війні: від маленької країни до великої. Як колись це зробили у Тегерані.

    Має бути Рамштайн проти ОДКБ. Поки ОДКБ тільки починає рухатися, але маленький вітер здатен перетворитися на вихор, який рознесе полум‘я війни по всьому світу.

    Кожна країна має усвідомити, що таке перемога в цій війні.

    Перемога – це капітуляція Росії. Якщо цього не відбудеться, то ми воюватимемо вічно…

    Джерело: блог Романа Безсмертного

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    Теги: росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Україну влаштує тільки капітуляція Росії