ЦРУ очікує нападу Росії на Україну 16 лютого, – Spiegel

США попередили союзників у Європі, що вони побоюються нападу Росії 16 лютого

Німецький журнал Spiegel назвав нову дату можливого російського вторгнення в Україну. США попередили союзників у Європі, що вони побоюються російського нападу в середу.

Згідно з інформацією видання, як ЦРУ, так і американські військові 11 лютого поінформували федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що на підставі нової інформації «існують побоювання, що атака може бути здійснена вже наступної середи».

«Були конкретно описані маршрути російського вторгнення, і навіть окремі завдання, які вони мали взяти на себе. Як можлива дата початку вторгнення була зазначена 16 лютого... Інсайдери також вважають, що США навмисно розповсюджували інформацію, щоб зірвати плани нападу Росії», – йдеться у статті.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».