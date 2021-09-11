Байден приєднався до меморіальних заходів у місцях терактів 11 вересня
Президент США разом із першою леді відвідують усі три місця масштабних тераків 9/11 у Нью-Йорку
Президент США приєднається до меморіальних заходів в пам’ять про 20-ту річницю жахливих терактів проти США, які дали початок широкому протистоянню глобальному тероризму, повідомляє Washington Post.
«Звертаюся до сімей 2977 осіб із понад 90 країн, убитих 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Арлінгтоні (Вірджинія) й Шанксвіллі (Пенсильванія), а також тисячам інших поранених: Америка вшанує вас і ваших близьких», – наголосив Байден у відео, оприлюдненому напередодні.
У заходах вшанування пам’яті в Нью-Йорку участь беруть також попередні президенти США – Барак Обама й Білл Клінтон разом зі своїми дружинами. Джордж Буш-молодший і Лора Буш відвідають церемонію в Шансквіллі. До заходів у Пенсильванії приєднається також віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік Даг Емхофф.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в річницю трагедії в США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму та вшанував загиблих у теракті.
Напередодні, секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися.
До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.