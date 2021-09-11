Байден приєднався до меморіальних заходів у місцях терактів 11 вересня

Президент США разом із першою леді відвідують усі три місця масштабних тераків 9/11 у Нью-Йорку

Президент США приєднається до меморіальних заходів в пам’ять про 20-ту річницю жахливих терактів проти США, які дали початок широкому протистоянню глобальному тероризму, повідомляє Washington Post.

«Звертаюся до сімей 2977 осіб із понад 90 країн, убитих 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Арлінгтоні (Вірджинія) й Шанксвіллі (Пенсильванія), а також тисячам інших поранених: Америка вшанує вас і ваших близьких», – наголосив Байден у відео, оприлюдненому напередодні.

У заходах вшанування пам’яті в Нью-Йорку участь беруть також попередні президенти США – Барак Обама й Білл Клінтон разом зі своїми дружинами. Джордж Буш-молодший і Лора Буш відвідають церемонію в Шансквіллі. До заходів у Пенсильванії приєднається також віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік Даг Емхофф.

Вшанування загиблих і постраждалих у терактах 2001 року Автор: Washington Post

Атаки 11 вересня 2001 року на США, які часто називають 9/11, були серією скоординованих терактів угруповання ісламістів «Аль-Каїда». Того ранку терористи захопили чотири комерційних авіалайнери. Їхніми явними цілями були відомі американські споруди, куди мали врізатися цивільні літаки під керуванням смертників. Першим літаком, який влучив у ціль, був рейс 11 American Airlines, який протаранив Північну вежу комплексу Всесвітнього торговельного в Нью-Йорку о 8:46 ранку. О 9:03 ранку рейс 175 United Airlines врізався в Південну вежу цього ж комплексу. О 9:37 того ранку літак рейсу 77 American Airlines влучив у західну частину будівлі Пентагону (Арлінгтон, штат Вірджинія), де розташоване Міністерство оборони США. Четвертий літак, рейс 93 United Airlines, який летів у напрямку Вашингтона, впав на поле поблизу Шанксвілля. Пасажири й команда літака, дізнавшись про попередні атаки, напали на викрадачів й довели пасажирський лайнер до катастрофи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в річницю трагедії в США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму та вшанував загиблих у теракті.

Напередодні, секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися.

До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.