Трамп намагається змусити Зеленського допомагати йому на виборах, – Washington Post



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Джуліані зустрівся у Мадриді з близьким соратником Зеленського та закликав новий уряд відновити розслідування проти Байдена

Президент США Дональд Трамп намагається змусити Президента України Володимира Зеленського втрутитися у президентські вибори 2020 року у США.

Про це пише Washington Post.

«Він намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори у США 2020 року, розпочавши розслідування проти кандидата від демократів Джо Байдена. Трамп не просто вимагає допомоги України у своїй президентській кампанії; він використовує американську військову допомогу, яку Україна конче потребує, намагаючись досягти мети», – йдеться у повідомленні. Минулого місяця особистий адвокат пана Трампа Рудольф Джуліані заявив, що зустрівся у Мадриді з близьким соратником Зеленського та закликав новий уряд відновити розслідування проти Байдена та його сина. Гантер Байден, як відомо, був членом правління українського газового оператора, а Джо Байден, як віце-президент, закликав звільнити головного прокурора України, який розслідував справу проти компанії.

Джуліані також хоче підтвердити, що викриття виплат українською партією керівнику штабу Трампа у 2016 році Полу Манафорту були частиною змови щодо руйнування кампанії Трампа. Іншими словами, Трамп хоче, щоб український уряд довів, що Україна незаконно діяла проти Трампа на виборах 2016 року; але також хоче, щоб вона працювала на його користь у 2020 році.

Нагадаємо, у відділі спецрозслідувань української генпрокуратури очікують на співпрацю з Мін’юстом США в справі «чорної бухгалтерії» президента-втікача Віктора Януковича, а також щодо розтрати українського бюджету в 2012 році.

Трамп має намір припинити допомогу нелояльним до США країнам.