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    Байден виступив з новою заявою про підтримку України

    Байден виступив з новою заявою про підтримку України
    фото: President Joe Biden

    Сполучені Штати підтримують Україну, яка дає відсіч путінській Росії

    Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив із заявою про допомогу, яку США надають Україні.

    Захід відбувся за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

    Нагадаємо, 16 березня Зеленський виступив перед Конгресом США та назвав альтернативу закритого неба.

    І вже відомо, що Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО. Високопоставлений представник США заявив, що до цих систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14, дальність дії яких вища, ніж у «Стінгерів» (але менше С-300), що загалом дає можливість вражати крилаті ракети. Таким чином Україна незабаром отримає зенітно-ракетні комплекси, які значно ускладнять життя повітряним військам Росії на нашій території.

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    Теги: росія США Джозеф Байден НАТО зброя гуманітарна допомога Україна президент озброєння
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    Байден виступив з новою заявою про підтримку України