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    Як заробляти під час кризи? Поради від легендарного американського мільярдера

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    Уоррен Баффет розкрив підхід до інвестицій і навчив заробляти під час кризи - Як заробляти під час кризи? Поради від легендарного американського мільярдера
    Уоррен Баффет розкрив підхід до інвестицій і навчив заробляти під час кризи
    Фото: Nati Harnik / AP

    Баффет передбачив безрадісне майбутнє тим, хто інвестує в інструменти фіксованого доходу

    Глава Berkshire Hathaway, легендарний американський мільярдер Уоррен Баффет у своєму щорічному посланні акціонерам розкрив підхід до інвестицій і навчив заробляти під час кризи.

    Інвестор підкреслив, що для облігацій зараз не самий відповідний час, пояснивши свою позицію падінням прибутковості 10-річних облігацій Мінфіну США з 15,8 відсотка в 1981 році до 0,93 відсотка в кінці 2020 року.

    Баффет передбачив безрадісне майбутнє тим, хто інвестує в інструменти фіксованого доходу.

    «Володіння акціями – це гра з позитивною сумою. Насправді терпляча і розважлива мавпа, яка збере портфель [акції] шляхом метання 50 дротиків в мішень, на якій перераховані компанії з S&P 500, з часом отримає дивіденди і приріст капіталу», – пояснив мільярдер.

    Заснована Баффетом компанія Berkshire Hathaway за підсумками 2020 року заробила 42,5 мільярда доларів.

    При цьому у вересні минулого року інвестор виявився в числі самих збіднілих американських багатіїв. Він втратив 7,3 мільярда доларів.

    Серед причин аналітики називають те, що в липні минулого року компанія Berkshire Hathaway пожертвувала на благодійність акції на 2,9 мільярда доларів.

    До слова, члени Комітету монетарної політики Нацбанку України допускають підвищення облікової ставки в 2021 році до 7,5% до закінчення року.

    Теги: США криза благодійність
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