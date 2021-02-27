Як заробляти під час кризи? Поради від легендарного американського мільярдера

Уоррен Баффет розкрив підхід до інвестицій і навчив заробляти під час кризи

Баффет передбачив безрадісне майбутнє тим, хто інвестує в інструменти фіксованого доходу

Глава Berkshire Hathaway, легендарний американський мільярдер Уоррен Баффет у своєму щорічному посланні акціонерам розкрив підхід до інвестицій і навчив заробляти під час кризи.

Інвестор підкреслив, що для облігацій зараз не самий відповідний час, пояснивши свою позицію падінням прибутковості 10-річних облігацій Мінфіну США з 15,8 відсотка в 1981 році до 0,93 відсотка в кінці 2020 року.

Баффет передбачив безрадісне майбутнє тим, хто інвестує в інструменти фіксованого доходу.

«Володіння акціями – це гра з позитивною сумою. Насправді терпляча і розважлива мавпа, яка збере портфель [акції] шляхом метання 50 дротиків в мішень, на якій перераховані компанії з S&P 500, з часом отримає дивіденди і приріст капіталу», – пояснив мільярдер.

Заснована Баффетом компанія Berkshire Hathaway за підсумками 2020 року заробила 42,5 мільярда доларів.

При цьому у вересні минулого року інвестор виявився в числі самих збіднілих американських багатіїв. Він втратив 7,3 мільярда доларів.

Серед причин аналітики називають те, що в липні минулого року компанія Berkshire Hathaway пожертвувала на благодійність акції на 2,9 мільярда доларів.

До слова, члени Комітету монетарної політики Нацбанку України допускають підвищення облікової ставки в 2021 році до 7,5% до закінчення року.