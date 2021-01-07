Байден звинуватив Трампа в підриві демократичних інститутів

Байден назвав агресивний натовп, що атакував Капітолій США, «внутрішніми терористами»

Обраний президент США Джо Байден звинуватив президента Дональда Трампа в підриві американської демократії і в розпалюванні пристрастей, що призвело до протестів в Капітолії.

Про це повідомляє AP.

Джо Байден назвав агресивний натовп, що атакував Капітолій США, «внутрішніми терористами» і звинуватив в цьому президента Дональда Трампа.

Він заявив, що не варто називати натовп, що увірвався напередодні в будівлю Капітолію «протестуючими». Він назвав їх «бунтівним натовпом».

Байден заявив також, що президент «ясно показав свою зневагу нашої демократії, Конституції і верховенства закону в усьому, що він робив» і розв'язав «тотальну атаку» на демократичні інститути країни, що в підсумку призвело до насильства в середу. Крім того, Байден згадав, що Трамп «більше довіряв Володимиру Путіну», ніж співробітникам американських спецслужб, з питання про російське втручання у вибори.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.