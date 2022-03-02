Сьогодні має відбутися другий раунд переговорів між Україною та окупантом – Арестович

На переговорах делегації будуть представлені у тому самому складі, що й попереднього разу

Сьогодні, 2 березня, має відбутися другий раунд переговорів між Росією та Україною. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. На переговорах делегації будуть у тих самих складах.

Як повідомлялося, Кремль заявив, що російська делегація сьогодні ввечері чекатиме на українських переговорників. Також в офіційному повідомленні йдеться про те, що представники країни-агресорки чекають на продовження розмови.

Нагадаємо, 28 лютого пройшли перші переговори між Україною і Росією. Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії. Потім делегації попрямували в столиці, щоб обговорити подальші кроки з керівництвом країн.

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