Бельгія вирішила не надавати Україні гаубиці: у чому причина

Обіцяні Україні гаубиці виявилися надто дорогими для бельгійського міноборони

Бельгія не буде поставляти в Україну броньовані гаубиці M109. Угода зірвалася через відсутність у міністерства оборони країни змоги викупити гармати, повідомило видання De Morgen.

За словами джерел видання, переговори між Міністерством оборони Бельгії та східнофламандською технологічною компанією OIP зірвалися через ціну на M109. Співрозмовник видання зазначив, що контрагент «просить у десять разів більше, ніж він сам за це заплатив».

OIP, дочірня компанія якої спеціалізується на військовій техніці, також не дозволила перевіряти стан M109 спеціалістам з бельгійської армії.

«Так що поставки не буде, але це не з принципових міркувань», – сказала міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Водночас в Міноборони Бельгії повідомили, що броньовані гаубиці вже були продані іншій стороні, однак кому саме – не зрозуміло. OIP жодних коментарів не дає.

Видання нагадує, що бельгійське міністерство оборони продало гаубиці ще у 2008 році. Частина з них була продана Індонезії в 2015 році, а решту розмістили в ангарі OIP, причому компанія отримала їх за зниженою ціною – деякі навіть за 15 тисяч євро. А у квітні цього року уряд ухвалив рішення викупити гаубиці та негайно відправити їх на фронт на Схід України.

M109 – американська самохідна артилерійська система, що перебуває на озброєнні армії США та низки інших країн світу. Розроблена вона була на початку 1960-х років, для заміни самохідної гармати M44, що створювалася на базі легкого танка M41 «Вокер Бульдог». Перебувала в серійному виробництві ВПК США з 1962 по 2003 рік, під час виробництва вона неодноразово модернізувалась, також випускалася за ліцензією в 1990-х роках у Південній Кореї.

Наразі Бельгія уже надала Україні близько 77 мільйонів євро військової допомоги.

Нагадаємо, в адміністрації Джо Байдена розглядають можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може завдавати ударів на кілька сотень кілометрів. Ракетні системи HIMARS будуть оснащені боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів (49 миль).

Як повідомлялося, президент Джозеф Байден заявив, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.