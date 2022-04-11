Польща та Бельгія вимагають максимально жорстких санкцій проти РФ

Європа хоче ще більше ускладнити Росії доступ до фінансових ринків та заблокувати російські фінансові інституції

Введені проти Росії санкції є недостатніми, заявив прем'єр Польщі

Санкції Європейського Союзу проти Росії мають бути настільки жорсткими, наскільки це можливо. Про це під час спільної пресконференції у Варшаві заявили прем’єр-міністри Польщі і Бельгії Матеуш Моравецький й Александер де Кроо, передає Укрінформ.

«Незабаром розпочнеться, мабуть, найрішучіша битва, а водночас і найбільша танкова битва в цій частині Європи з часів Другої світової війни: я маю на увазі навколо Донбасу, Луганська, Маріуполя. Ми не можемо сидіти, склавши руки, ми повинні активно допомагати українцям захищати свій суверенітет та територіальну цілісність», - заявив Моравецький.

За його словами, санкції, які донині введені проти Росії, є недостатніми, про що свідчить зміцнення останнім часом рубля. «Ми намагаємося переконувати всіх, хто ще сумнівається, що не можна вести переговорів з таким жорстоким режимом, як фашистський режим у Москві. Зараз потрібно змусити його відмовитися від жорстокості війни, яку спровокували росіяни», - зауважив прем'єр Польщі.

Також він наголосив, що Україні потрібно надати зброю, щоб вона могла захистити себе і цінності західної цивілізації: «Дуже важливо зберегти єдність, щоб черговий пакет санкцій дав Кремлю зрозуміти, що ми (Європа. – Ред.) налаштовані рішуче в боротьбі за наші універсальні цінності».

Своєю чергою, прем'єр Бельгії де Кроо уточнив, що санкції проти РФ мають бути «максимально жорсткими», зокрема, необхідно «ще більше ускладнити Росії доступ до фінансових ринків та заблокувати російські фінансові інституції».

«Ціна для Росії, яка розпочала цю війну, має бути настільки високою, наскільки це можливо», - наголосив бельгійський прем'єр, висловивши готовність підтримати подальші санкції проти Російської Федерації за збройну агресію в Україні.

Нагадаємо, Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації, який включає обмеження на експорт російської нафти.