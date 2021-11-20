Лікар Байдена перерахував хвороби президента

У Байдена розвинувся кашель і погіршилася хода

Стан здоров'я президента Сполучених Штатів Джо Байдена погіршився, у нього розвинувся кашель і погіршилася хода. Про це розповів лікар політика Кевін О’Коннор, повідомляє сайт Білого дому.

Байден також страждає від миготливої аритмії. За словами О’Коннора, Байден став набагато частіше «прочищати горло», проте цей симптом у нього вже довгий час. При цьому політик достатньо здоровий, щоб виконувати свої обов'язки, наголосив лікар.

«Президент достатньо здоровий, щоб виконувати обов'язки, і повністю виконує всі свої обов'язки без жодних винятків та послаблень», – повідомив О’Коннор.

Серед інших хвороб, як зазначив лікар Байдена, у нього також гіперліпідемія, гастроезофагеальний рефлюкс, сезонна алергія та невелика сенсорна невропатія ніг.

Крім цього, президент США мав різні ортопедичні травми. Медики вважають, що він може мати дегенеративний артрит хребта і спондильоз.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повернув свої повноваження, які передавав віцепрезиденту Камалі Гарріс на час проведення йому медичної процедури, що потребувала введення наркозу.

За інформацією CNN, віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин.

Також ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.

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