Зустріч Байдена і Путіна: чому немає ніяких очікувань

Це буде порожня зустріч, тому що всі залишаться на своїх позиціях

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Говорить об этих переговорах, не зная одной важной вещи, бессмысленно. Первое – очень хорошо, что они встретятся. Потому что есть некоторые рамочные вещи, независимо от отравления Быкова, Навального или чего-то еще, о которых две ядерные страны должны говорить. Например, они взяли, и обе страны вышли из «открытого неба», а теперь вышли и из «открытой суши». А я напомню, что открытая суша это возможность дипломатов американских на территории России и русских на территории США ехать по всей территории страны по собственной необходимости.

Например, донесла разведка русскому дипломату, который работает поваром, а на самом деле шпион, что где-то в штате Оклахома вырыли шахту. Вот он едет туристом в Оклахому, и никто его не мог по этому поводу останавливать. Теперь две страны вышли из этого. Открытое небо приблизительно то же самое, только с самолетами. Вот о таких вещах, наверное, надо договариваться, потому что бомбы есть, и их надо сокращать.

Но вот почему я не могу говорить об этой встрече предметно – потому что у меня был посол Украины в США, весьма опытный человек, который мне рассказывал, и собственно, мы это знаем – что есть рабочие группы, они создаются, готовят визит, для того, чтобы президенты вошли, попили чаек с «Новичком» или шампанское с чем-нибудь и подписали подготовленные документы по подготовленным позициям.

У них единственная есть дельта – они могут договариваться о нюансах, например, сократить не 200 ракет, а 10. Это их право и даже их обязанность.

Так вот никакие рабочие группы фактически над этой встречей не работали. И это будет такое странное — вы знаете, что Байден отказался от совместной пресс-конференции. Ну, потому что ему в первую очередь зададут вопрос: «вы теперь не считаете Путина убийцей?». Собственно, американцы сказали об этом откровенно, они не хотят Путина, как они сказали, ставить в неудобное положение.

Поэтому это будет какая-то такая встреча, которая будет достаточно пустой, потому что они все будто на своих позициях. Байден уже сказал, его окружение уже заявило, какие вопросы он будет поднимать, – слава богу, там будет и Украина, и Навальный, и отравление, и многие другие вещи.

Они не будут договариваться. Есть вот эта форма, я ее много раз видел, что «мы тут остались на своих позициях», или «мы не нашли понимания». Поэтому для Путина эта встреча очень важна, потому что он ее все-таки добился, он встречается с американским президентом. Для Байдена эта встреча тоже важна, чтобы, например, консерваторы не говорили, что тут вообще скоро начнется ядерная война, а вы не встречаетесь с русским лидером. То есть, ваше к нему личное отношение определяет американскую политику, а мы тут все погибнем.

Конечно, будут говорить про «Северный поток-2», а может и не будут, по той причине, что он уже почти достроен, поэтому сейчас другая политика – договориться о компенсации. Поэтому никаких ожиданий нет. И наоборот, если что-то сдвинется, это будет полная неожиданность для меня.

Джерело: Эхо Москвы

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