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    Думки вголос

    Протасевич був в «Азові», але не як боєць, а як військовий кореспондент

    Протасевич був в «Азові», але не як боєць, а як військовий кореспондент

    Зараз навіть багато закордонних ЗМІ підхопили брехню росіян про те, що Протасевич воював

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    Российские и белорусские провластные СМИ вот уже несколько дней смакуют новость о том, что оппозиционер Роман Протасевич якобы воевал в «Азове» за независимость Украины. Что по мнению пропагандистов, конечно же, страшное преступление. Боевики ЛНР уже даже обратились к властям Беларуси с требованием выдать Протасевича на расправу им.

    Роман Протасевич в «Азове» действительно был, что уже подтвердил комбат Андрей Билецкий. Но только не в качестве бойца, а в качестве военного корреспондента. То есть, комбатантом он не был, и в боевых действиях участия не принимал.

    Доказательство этому – видеосюжет «Громадського» от марта 2015 года. На нем запечатлены бои в Широкино. И на 4:40 в кадре есть Роман Протасевич. Он получил легкое ранение, и ему оказывают помощь. На видео видно, что в отличие от бойцов «Азова», Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного.

    Это очень важная деталь. Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь ЗМІ Азов Андрій Білецький Роман Протасевич
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    Протасевич був в «Азові», але не як боєць, а як військовий кореспондент