Три головні причини, чому може подорожчати пальне в Україні

Що може вплинути на ціну пального в Україні

Пальне в Україні може подорожчати вже в червні. Для того є, щонайменш три причини

«Чи буде дорожчати пальне?», - це питання хвилює, мабуть, кожного водія. Відповіді на нього лунають різні. Наприклад, нещодавно один з експертів заявив, що ніякого подорожчання пального в червні не буде.

Таку думку висловив Геннадій Рябцев, експерт з енергетики та директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея». Свою позицію він аргументував тим, що не бачить причин для зростання цін.

Двома факторами, які здатні істотно вплинути на ціни в червні, експерт називає вартість нафтопродуктів на кордоні та курс національної валюти.

Гривня в останні тижні зміцнювалася, а котирування нафтопродуктів залишалися досить стабільними.

Але є декілька чинників, які все ж таки можуть вплинути на вартість пального в Україні вже в червні. Ось три головних з них.

1. Ціни на нафту

Те, що сьогодні котирування нафтопродуктів залишалися досить стабільними, не означає, що вони будуть такими й завтра. Тим більш, що останнім часом нафта на світовому ринку стабільно дорожчає.

Як повідомляв «Главком.Техно», ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар за барель. Сировина торгується на найвищому рівні з березня 2021 року.

Локомотивом зростання стали очікування збільшення попиту на паливо протягом літнього сезону в Сполучених Штатах.

GasBuddy – сервіс, що відслідковує ціни на американських АЗС, – повідомив, що 30 травня попит на бензин в США підскочив на 9,6% в порівнянні з середнім показником за попередні чотири тижні. Це найвищий тижневий показник з літа 2019 року.

Ціни також штовхає статистика з Китаю, яка показує, що в травні виробнича активність в країні росла максимальними темпами в цьому році.

2. Ремонт Мозирського НПЗ

Приблизно половину всього бензину А-95, що продається в Україну, постачає Білорусь. Переважна більшість пального йде з Мозирського НПЗ, який зараз знаходиться на плановому ремонті.

Білоруси вже запевнили, що не мають наміру припиняти поставки бензину. Але визнають, що через ремонт їх обсяг може скоротитися.

Звісно, що Україна має всі можливості, знайти заміну білоруському пальному – від поставок морем до нарощування виробництва на Кременчуцькому НПЗ.

Проте подібні ситуації завжди породжують дефіцит, хоча б і тимчасовий. А там, де дефіцит, там і підняття цін.

3. Конфлікт з білоруської владою

Після скандалу з літаком Ryanair, який влада Білорусі примусово посадила в Мінську, та арештом білоруського опозиціонера Романа Протасевича, теплі відносини України з режимом Лукашенка скінчилися.

Офіційний Київ оголосив про припинення авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Мінськ обмежив імпорт українських товарів. До того ж, почали з’являтися новину про обмеження поставок в Україну бензину А-95.

Пізніше білоруська сторона запевнила, що поставки бензину таки будуть. Але ж, якщо конфлікт Мінська та Києва буде поглиблюватися, є всі шанси, що Лукашенко перекриє поставки пального в Україну.

А це означає, що українським АЗС треба буде терміново закривати половину потреб у А-95. І знов таки, дефіцит і, як наслідок, зростання цін, неминучі.