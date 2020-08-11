Довірена особа Тіхановської пояснила причину її від'їзду з Білорусі



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Від'їзд Тіхановської дозволив звільнити начальника штабу Марію Мороз, проте у заручниках ще перебуває частина її команди

Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада - Ковалькова

Головну опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада. Про це розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова, повідомляє TUT.BY.

Ковалькова зазначила, що від'їзд Тіхановської дозволив звільнити начальника штабу Марію Мороз.

«У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз, проте в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани», - розповіла вона.

Крім того, в коментарі виданню «Радіо Свобода» прессекретар штабу Тіхановської Ганна Красуліна розповіла, що не змогла зв'язатися з нею особисто, але сказала, що від'їзд Тіхановської «нічого не змінює».

«Вона робила все, що могла, виховувала і надихала людей, досягла перемоги на виборах. Вони протестують не за Тіхановську, а за себе, свої сім'ї і свій народ», - сказала Красуліна.

Як повідомлялося, 10 серпня опонентка Лукашенка на виборах президента виїхала з Білорусі.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».