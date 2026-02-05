Головна Спорт Новини
Олімпіада. Матч жіночих хокейних команд Фінляндії та Канади був перенесений через вірус

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У вівторок, 4 лютого 2026 року, стало відомо, що чотири фінські хокеїстки заразилися норовірусом
фото: AP

Визначилася нова дата поєдинку Фінляндія – Канада

Матч групового етапу Олімпіади між жіночими хокейними збірними Фінляндії та Канади було перенесено через вірус у складі фінської команди. Як інформує «Главком», про це повідомила прес-служба оргкомітету Олімпійських ігор-2026.

Чому організатори перенесли гру Фінляндія – Канада

У вівторок, 4 лютого 2026 року, стало відомо, що чотири фінські хокеїстки заразилися норовірусом.

«Рішення було прийнято після консультацій з медичними фахівцями у зв'язку з виявленням випадків норовірусу у складі збірної Фінляндії. Воно було прийнято колективно і відповідно до встановлених принципів охорони здоров'я та безпеки, при цьому здоров'я та благополуччя гравців, персоналу команди, офіційних осіб та всіх учасників турніру були найвищим пріоритетом.

Хоча всі зацікавлені сторони визнають розчарування з приводу перенесення гри, це було відповідальне та необхідне рішення, яке демонструвало дух Олімпійських ігор та цілісність змагань. Всі зацікавлені сторони дякують командам, партнерам та вболівальникам за співпрацю та розуміння і сподіваються, що перенесений матч відбудеться у безпечних та належних умовах», - йдеться в повідомленні.

Нова дата поєдинку Фінляндія – Канада

Спочатку зустріч мала відбутися 5 лютого 2026 року. Наразі гра запланована на 12 лютого.

На груповому етапі збірна Фінляндії також зіграє проти команд США, Чехії та Швейцарії. 7 лютого представниці Фінляндії мають зіграти проти американок.

Олімпійський хокейний жіночий турнір відбувається в Італії з 5 по 19 лютого.

