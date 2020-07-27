Голова ВООЗ скликає надзвичайну комісію через посилення пандемії у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова ВООЗ зазначив, що за останні шість тижнів загальна кількість випадків коронавірусу у світі подвоїлася

Кількість випадків коронавірусу у світі станом на ранок 27 липня сягнула 16 421 952, з яких 652 308 – летальні

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

За словами Гебреісус, на сьогодні зареєстровано понад 16 мільйонів випадків Covid-19 і більше 640 000 випадків смерті.

Голова ВООЗ зазначив, що за останні шість тижнів загальна кількість випадків коронавірусу у світі подвоїлася.

«Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом», - заявив він.

До відома, у світі станом на 27 липня від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч).

Так, кількість випадків коронавірусу у світі станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, з яких 652 308 – летальні. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485). Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.