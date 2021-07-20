Йдемо чітко за графіком. Дослідження 50-річної давнини спрогнозувало колапс суспільства у 21 столітті

Вчені припускають, що людству загрожує занепад, який зашкодить виробництву їжі та рівню життя людей

Колапс означає не те, що «людство припинить існувати», а те, що «економічне та промислове зростання припиняться»

Дослідження 1972 року, проведене Массачусетським технологічним інститутом, прогнозувало, що швидке економічне зростання призведе до суспільного колапсу ближче до середини двадцять першого століття. Нове дослідження показує, що ми, на жаль, рухаємося точно за графіком попереднього. Про це пишуть Тexty.org.ua з посиланням на відповідну статтю.

Нове дослідження показує, що знамените попередження MIT 1972 року про ризики колапсу індустріальної цивілізації підтверджується новими даними. Тоді системна динамічна модель визначала так звані «межі зростання», згідно з якими індустріальна цивілізація колапсує десь у двадцять першому столітті через надмірну експлуатацію ресурсів планети.

Контроверсійний аналіз спричинив дебати, його спотворювали, щоб висміювати – але нині його підтверджують дані, оприлюднені KPMG, однією з «великої четвірки» аудиторських компаній.

Межі зростання

У листопаді 2020 року в Yale Journal of Industrial Ecology (Журнал промислової екології, Єльський університет) опубліковано доповідь KMPG, також доступну на їхньому сайті. Основний висновок: нинішня траєкторія глобальної цивілізації прямує до остаточного кінця економічного зростання (далі рости нікуди), а в найгіршому випадку може навіть спричинити колапс індустріального суспільства ближче до 2040 року.

Це вперше топовий аналітик, який працює в мейнстримовій корпорації, серйозно розглядає модель «меж зростання». Основна авторка, Гая Геррінгтон, очолює команду з аналізу стабільності (Sustainability) та динамічних систем в компанії KPMG.

Її дослідження велося не від імені KPMG – вона вирішила взятися за нього, щоб перевірити, наскільки модель МІТ, вперше оприлюднена п'ятдесят років тому Римським клубом, вистояла випробування часом.

Попередні дослідження, які намагалися це зробити, також виявляли, що сценарії, прописані в моделі МІТ, відображали наявний стан подій. Останнє таке дослідження завершили в 2014 році. Відтоді ми продовжуємо йти за графіком.

Ризик колапсу

Новий аналіз, проведений Геррінгтон, вивчає емпіричні дані за десятьма ключовими покажчиками:

населення планети

коефіцієнти народжуваності

коефіцієнти смертності

промислове виробництво

виробництво їжі

послуги

невідновлювані ресурси

забруднення

соціальне забезпечення, добробут (welfare)

екологічний слід людства.

Найновіші дані найближче відповідають двом сценаріям з «Меж зростання» 1972 року: BAU2 («бізнес як зазвичай», business as usual) та CT («всеохопна технологічність»).

Обидва сценарії показують, що вести справи як зазвичай – переслідуючи постійне зростання – неможливо. Навіть у парі з безпрецедентним технологічним розвитком «бізнес як зазвичай» неминуче призведе до падіння індустріального капіталу, сільськогосподарського виробництва та рівнів добробуту в двадцять першому столітті.

Колапс означає не те, що «людство припинить існувати», а те, що «економічне та промислове зростання припиняться. Потім почнеться занепад, який зашкодить виробництву їжі та рівню життя людей». Сценарій BAU2 (бізнес як зазвичай) показує різке падіння рівня життя ближче до 2040 року:

BAU – Business As Usual

Фіолетовим: ресурси

Синім: населення

Зеленим: промислове виробництво

Жовтим: їжа

Оранжевим: забруднення

Кінець зростання?

У сценарії «всеохопних технологій» (CT) економічний спад також починається близько 2040 року з низкою можливих негативних наслідків – але це не призводить до колапсу суспільства:

CT – Comprehensive Technology. Ті самі кольорові позначення

І на жаль, найдалі ми, згідно з останніми емпіричними даними, від оптимістичного сценарію SW (стабілізований світ), у якому цивілізація виходить на відтворюваний, екологічний та стійкий (sustainable) шлях із найменшими втратами, на основі поєднання технологічних інновацій та широких інвестицій в освіту та загальнодоступну систему охорони здоров'я:

SW – Stabilised World. Ті самі кольорові позначення

Хоча сценарії «бізнес як зазвичай» та «всеохопні технології» показують кінець зростання близько 2040 року, вони дуже відрізняються.

BAU2 показує колапс із зменшенням населення внаслідок голоду та зростання забрудення. Натомість CT показує можливість для «м'якого падіння», принаймні для людства загалом.

Обидва сценарії найближче відповідають даним на сьогодні – але за яким із них піде людство, наразі не видно: це залежатиме від нинішніх рішень, бо поки що ми на обох графіках, які до падіння майже збігаються.

Вікно можливості

Зосередження на переслідуванні економічного зростання заради нього самого буде марним – але технологічні рішення та збільшення інвестицій у систему добробуту, публічні сервіси допоможуть не тільки уникнути колапсу, але й створити стабільну цивілізацію, яка б діяла безпечно в межах ресурсів планети.

«На цьому етапі дані найбільше відповідають сценаріям CT та BAU2, обидва показують уповільнення й зрештою припинення зростання. Однак залишається відкритим питання, чи стане падіння колапсом», – ідеться в дослідженні.

Сценарій «стабілізований світ» найдалі від нас, і тільки навмисна зміна траєкторії до інших цілей, ніж зростання, може призвести до нього. Це вікно можливостей швидко закривається.

На презентації під час Світового економічного форуму 2020 року Геррінгтон виступала за необхідність зосереджуватися на інших економічних цілях і пріоритетах, ніж «зростання».

«Зміна пріоритетів суспільства не повинна бути капітуляцією перед похмурою необхідністю. Людська активність може бути відтворюваною, а наші продуктивні можливості можна трансформувати. Ми вже бачимо, як це починає відбуватися. Збільшення зусиль у цьому напрямку може створити світ, повний можливостей і при цьому стійкий (sustainable)».

Ймовірно, шлях, яким ітиме людство впродовж наступних десяти років, і визначить довготривалу долю людської цивілізації. Ми йдемо лезом бритви, однак помітне «швидке зростання» пріоритетів щодо екології, громадського добробуту та «доброго управління» в багатьох країнах, що дає підстави для певного оптимізму – принаймні, помітні зміни в мисленні. Вже «дійшло» як до багатьох урядів, так і до багатьох підприємців. Й можливо, ще не пізно створити справді стійку цивілізацію, яка працювала б для всіх.

Джерело: texty.org.ua