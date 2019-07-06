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    Біля берегів Канади протягом декількох хвилин сталося три землетруси

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    Біля берегів Канади протягом декількох хвилин сталося три землетруси

    Інформації про руйнування або постраждалих у результаті землетрусів немає

    Поблизу західного узбережжя Канади протягом декількох хвилин сталося три землетруси магнітудою від 4,5 до 5.6 балів.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Інформації про руйнування або постраждалих у результаті землетрусів немає.

    У Рятувальною службі канадської провінції Британська Колумбія повідомили, що не бачать небезпеки цунамі, але попередили про високу ймовірність повторних підземних поштовхів протягом наступних тижнів.

    Нагадаємо, що у четвер, 4 липня, в Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,4.

    За день до цього землетрус магнітудою 6,5 стався на північний захід від острова Ванкувер у Канаді. 

    Нагадаємо,тиждень тому біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів. 

    Раніше повідомлялося, що у польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей. 

    Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

    Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

    До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

    Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.

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