Біля берегів Канади протягом декількох хвилин сталося три землетруси



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Інформації про руйнування або постраждалих у результаті землетрусів немає

Поблизу західного узбережжя Канади протягом декількох хвилин сталося три землетруси магнітудою від 4,5 до 5.6 балів.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Інформації про руйнування або постраждалих у результаті землетрусів немає.

У Рятувальною службі канадської провінції Британська Колумбія повідомили, що не бачать небезпеки цунамі, але попередили про високу ймовірність повторних підземних поштовхів протягом наступних тижнів.

Нагадаємо, що у четвер, 4 липня, в Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,4.

За день до цього землетрус магнітудою 6,5 стався на північний захід від острова Ванкувер у Канаді.

Нагадаємо,тиждень тому біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

Раніше повідомлялося, що у польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей.

Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.