«Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії

Вертольоти повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану

Вертольоти були доставлені до Великобританії на авіабазу Брайз Нортон

Літак Ан-225 «Мрія» «Авіаліній Антонова» під час свого недавнього комерційного рейсу за маршрутом Гостомель – Кабул – Карачі – Брайз Нортон – Гостомель перевіз три вертольоти Королівських військово-повітряних сил Великобританії. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на пресслужбу Королівських ВПС.

У британському військовому відомстві уточнили, що вертолітний підрозділ і персонал Об’єднаного вертолітного командування несли службу в Кабулі з 2015 року. Зараз вони повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану. Вертольоти, які перевіз український літак-гігант «Мрія», відправляться на свою базу в Оксфордширі.

Найбільший у світі транспортний літак виконав свій перший за 10 місяців комерційний рейс. Який саме вантаж перевозився, в «авіалініях Антонова» не повідомляли. За словами капітана повітряного судна було лише відомо, що вага вантажу становить 23 т.

Нагадаємо, 25 червня, український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.