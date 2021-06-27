«Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії
Вертольоти повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану
Вертольоти були доставлені до Великобританії на авіабазу Брайз Нортон
Літак Ан-225 «Мрія» «Авіаліній Антонова» під час свого недавнього комерційного рейсу за маршрутом Гостомель – Кабул – Карачі – Брайз Нортон – Гостомель перевіз три вертольоти Королівських військово-повітряних сил Великобританії. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на пресслужбу Королівських ВПС.
У британському військовому відомстві уточнили, що вертолітний підрозділ і персонал Об’єднаного вертолітного командування несли службу в Кабулі з 2015 року. Зараз вони повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану. Вертольоти, які перевіз український літак-гігант «Мрія», відправляться на свою базу в Оксфордширі.
Нагадаємо, 25 червня, український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.