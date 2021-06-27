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    «Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії

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    Вертольоти повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану - «Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії

    Вертольоти повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану

    Фото: The Royal Air Force

    Вертольоти були доставлені до Великобританії на авіабазу Брайз Нортон

    Літак Ан-225 «Мрія» «Авіаліній Антонова» під час свого недавнього комерційного рейсу за маршрутом Гостомель – Кабул – Карачі – Брайз Нортон – Гостомель перевіз три вертольоти Королівських військово-повітряних сил Великобританії. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на пресслужбу Королівських ВПС.

    У британському військовому відомстві уточнили, що вертолітний підрозділ і персонал Об’єднаного вертолітного командування несли службу в Кабулі з 2015 року. Зараз вони повертаються до Британії в рамках виведення сил НАТО з Афганістану. Вертольоти, які перевіз український літак-гігант «Мрія», відправляться на свою базу в Оксфордширі.

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    «Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії
    «Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії
    «Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії
    Фото: The Royal Air Force

    Найбільший у світі транспортний літак виконав свій перший за 10 місяців комерційний рейс. Який саме вантаж перевозився, в «авіалініях Антонова» не повідомляли. За словами капітана повітряного судна було лише відомо, що вага вантажу становить 23 т.

    Нагадаємо, 25 червня, український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

    Теги: НАТО Афганістан Мрія літак Велика Британія повітря
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    «Мрія» доставила з Кабула три вертольоти Puma військово-повітряних сил Великобританії