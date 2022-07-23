Біля Херсону ЗСУ оточили кілька російських БТГ. Окупанти просять «зелений коридор», – ЗМІ

У складі російської ротної, танкової БТГ та спецназу може бути до двох тисяч військових

Українські військовослужбовці оточили в районі Високопілля на Херсонщині кілька російських батальйонних тактичних груп. Після чого командири окупантів оточених частин запросили в України зелений коридор. Про це повідомляє The Insider, з посиланням на власні джерела у ЗСУ.

Українська розвідка прогнозує, що у складі російської ротної, танкової БТГ та спецназу може бути до двох тисяч військових. Ще дві російські БТГ українські військові утримують у районі селища Архангельське, де ЗСУ вдалося успішно форсувати річку Інгулець.

За інформацією джерел видання, наступ українських військ вівся одразу за двома напрямками: Ольгіно — Костирка та Потьомкіне — Нововознесенське. На цю мить на півночі Херсонської області тривають активні бойові дії по лінії Архангельське – Золота балка.

Зазначається, що успіх операції ЗСУ щодо оточення російських військ на північ від Херсона може визначити перебіг усієї південної кампанії української армії.

Нагадаємо, 22 липня українська армія знищила наметове містечко армії загарбників, розташоване на території захопленої Запорізької АЕС.

Також артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ знищила артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

Десантники оприлюднили відео, на якому зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів.