  1. Головна
  2. Відео
  3. Дрон-камікадзе атакував позиції окупантів біля Запорізької АЕС (відео)
рус
    Відео

    Дрон-камікадзе атакував позиції окупантів біля Запорізької АЕС (відео)

    Рашисти не змогли нічого зробити, аби запобігти удару - Дрон-камікадзе атакував позиції окупантів біля Запорізької АЕС (відео)
    Рашисти не змогли нічого зробити, аби запобігти удару
    скріншот з відео

    Росіяни лише змогли тікати з місця атаки

    Українська армія знищила наметове містечко армії загарбників, розташоване на території захопленої Запорізької АЕС.

    Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео, як українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів. На відео можна побачити момент атаки і як окупанти починають тікати подалі від наметового містечка.

    «Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град». За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити», – розповіли розвідники.

    Нагадаємо, артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ знищила артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

    Десантники оприлюднили відео, на якому зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна військові АЕС Україна окупація Енергодар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дрон-камікадзе атакував позиції окупантів біля Запорізької АЕС (відео)