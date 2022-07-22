Дрон-камікадзе атакував позиції окупантів біля Запорізької АЕС (відео)

Росіяни лише змогли тікати з місця атаки

Українська армія знищила наметове містечко армії загарбників, розташоване на території захопленої Запорізької АЕС.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео, як українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів. На відео можна побачити момент атаки і як окупанти починають тікати подалі від наметового містечка.

«Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град». За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити», – розповіли розвідники.

Нагадаємо, артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ знищила артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

Десантники оприлюднили відео, на якому зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів.