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    Події в Україні

    Окупанти втратили залізничний зв’язок із Кримом: підірвано міст (фото)

    Постачання зброї і палива для рашистських військ у Мелітополі серйозно ускладниться, бо внаслідок вибуху був знищений залізничний міст, який пов'язував материковий південь України з Кримом - Окупанти втратили залізничний зв’язок із Кримом: підірвано міст (фото)
    Постачання зброї і палива для рашистських військ у Мелітополі серйозно ускладниться, бо внаслідок вибуху був знищений залізничний міст, який пов'язував материковий південь України з Кримом
    фото із соцмереж

    Вибух знищив залізничний міст на півдні Запорізької області

    Сьогодні, 28 квітня, зранку стався вибух на залізниці у Мелітопольському районі Запорізької області. Про це пише мелітопольське видання РІА.

    Внаслідок вибуху, що мав місце в районі селища Акимівка, був зруйнований залізничний міст на гілці, яка зв’язує материковий південь України, тимчасово захоплений рашистами, із окупованим Кримом.

    Саме цією залізничною гілкою окупаційні війська постачали у Мелітополь та інші південні райони Запорізької області озброєння і паливо.

    Як повідомило із посиланням на місцевих жителів видання, окупанти після вибуху запанікували, оточили міст і почали перевірку автомобілів в околицях мосту.

    Крім автомобілів, рашисти почали перевіряти навіть велосипедистів та пішоходів.

    Пізніше в мережі з’явилися фотографії з місця вибуху. На світлинах помітні серйозні пошкодження мосту, які не дозволять використовувати залізницю для постачання рашистським військам техніки та паливно-мастильних матеріалів.

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    Міст, який зв'язував Мелітополь із окупованим Кримом, знищений

    Міст, який зв'язував Мелітополь із окупованим Кримом, знищений

    Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» уже сотню рашистів.

    Натомість окупанти влаштували у Мелітополі «призовну кампанію», заблокувавши виїзд із міста.

    Теги: Крим вибух росія окупанти війна Україна міст окупація #stoprussia
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    Окупанти втратили залізничний зв’язок із Кримом: підірвано міст (фото)