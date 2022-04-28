Окупанти втратили залізничний зв’язок із Кримом: підірвано міст (фото)
Вибух знищив залізничний міст на півдні Запорізької області
Сьогодні, 28 квітня, зранку стався вибух на залізниці у Мелітопольському районі Запорізької області. Про це пише мелітопольське видання РІА.
Внаслідок вибуху, що мав місце в районі селища Акимівка, був зруйнований залізничний міст на гілці, яка зв’язує материковий південь України, тимчасово захоплений рашистами, із окупованим Кримом.
Саме цією залізничною гілкою окупаційні війська постачали у Мелітополь та інші південні райони Запорізької області озброєння і паливо.
Як повідомило із посиланням на місцевих жителів видання, окупанти після вибуху запанікували, оточили міст і почали перевірку автомобілів в околицях мосту.
Крім автомобілів, рашисти почали перевіряти навіть велосипедистів та пішоходів.
Пізніше в мережі з’явилися фотографії з місця вибуху. На світлинах помітні серйозні пошкодження мосту, які не дозволять використовувати залізницю для постачання рашистським військам техніки та паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» уже сотню рашистів.
Натомість окупанти влаштували у Мелітополі «призовну кампанію», заблокувавши виїзд із міста.