Окупанти втратили залізничний зв’язок із Кримом: підірвано міст (фото)

Постачання зброї і палива для рашистських військ у Мелітополі серйозно ускладниться, бо внаслідок вибуху був знищений залізничний міст, який пов'язував материковий південь України з Кримом

Вибух знищив залізничний міст на півдні Запорізької області

Сьогодні, 28 квітня, зранку стався вибух на залізниці у Мелітопольському районі Запорізької області. Про це пише мелітопольське видання РІА.

Внаслідок вибуху, що мав місце в районі селища Акимівка, був зруйнований залізничний міст на гілці, яка зв’язує материковий південь України, тимчасово захоплений рашистами, із окупованим Кримом.

Саме цією залізничною гілкою окупаційні війська постачали у Мелітополь та інші південні райони Запорізької області озброєння і паливо.

Як повідомило із посиланням на місцевих жителів видання, окупанти після вибуху запанікували, оточили міст і почали перевірку автомобілів в околицях мосту.

Крім автомобілів, рашисти почали перевіряти навіть велосипедистів та пішоходів.

Пізніше в мережі з’явилися фотографії з місця вибуху. На світлинах помітні серйозні пошкодження мосту, які не дозволять використовувати залізницю для постачання рашистським військам техніки та паливно-мастильних матеріалів.

Міст, який зв'язував Мелітополь із окупованим Кримом, знищений

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» уже сотню рашистів.

Натомість окупанти влаштували у Мелітополі «призовну кампанію», заблокувавши виїзд із міста.