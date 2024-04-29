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Росіяни отримуватимуть електронні повістки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни отримуватимуть електронні повістки
Для чоловіків, які отримають повістку, у силу вступають кілька заборон
фото з відкритих джерел

Повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі

На російському офіційному порталі правових актів зʼявився текст рішення уряду РФ про єдиний реєстр військовозобовʼязаних. Згідно з нею, з 1 листопада 2024 року повістки та інші повідомлення для військовозобовʼязаних росіян розсилатимуться в електронному вигляді, повідомляють росЗМІ.

В електронному реєстрі будуть усі дані про військовий облік та про громадян, які підлягають йому, зокрема і відомості про вручення повісток. Громадянам буде доступний «особистий кабінет» у реєстрі.

Зазначається, що повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для чоловіків, які отримають повістку, у силу вступають кілька заборон.

Перша заборона – на виїзд із Росії. Вона почне діяти відразу після того, як повістку вважатимуть врученою.

Якщо призовник не прийде до військкомату протягом 20 днів, йому також заборонять реєструватися як індивідуальному підприємцю, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем і брати кредити.

Зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з Росії, оскільки у військкоматів і прикордонної служби немає каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому надіслали повістку, не зможуть залишити країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт.

Окрім міністерства оборони, доступ до реєстру матимуть ФСБ та інші спецслужби. Дані про громадян до реєстру повинні будуть подавати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців та угод із нерухомим майном.

Нагадаємо, у минулому році на російському порталі «Госуслуги» прибрали можливість видалення облікового запису. Це пов’язують із рішення міноборони РФ розсилати через портал повістки призовникам.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. 

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Теги: росія реєстр повістка

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