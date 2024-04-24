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Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Росія вдарила по Харкову двома ракетами С-300
фото: Суспільне Харків

Унаслідок удару РФ у Харкові пошкоджено декілька будинків і газопровід

У ніч на 24 квітня Росія вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. Сенат США проголосував за надання допомоги Україні. У Смоленській області РФ загорілися два паливно-енергетичні об'єкти. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні

24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд, а також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт. 

Для набуття чинності його має підписати президент США Джо Байден, який пообіцяв зробити це негайно. 

Удар по Харкову

Уночі Росія вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова двома ракетами С-300. У місті є руйнування цивільної інфраструктури.

Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, їм надано медичну допомогу на місці. Також внаслідок удару РФ пошкоджено газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети.

«Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста», – сказав мер міста Ігор Терехов.

Байден негайно підпише законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні, як тільки він буде на його столі у середу, щоб можна було розпочати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. Про це йдеться в його заяві на сайті Білого дому.

За словами Байдена, потреба нагальна і для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії, і для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану, і для біженців, і тих, хто постраждав від конфліктів та стихійних лих у всьому світі, зокрема в Секторі Гази, Судані та Гаїті, і для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт. Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін», – зазначив президент США.

У Смоленській області РФ спалахнули пожежі на паливо-енергетичних об'єктах

У ніч на 24 квітня у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників. Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

За його словами, пожежі сталися на паливо-енергетичних об'єктах у двох районах.

«Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці», – заявив Анохін.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське. За їхніми словами, було чути щонайменше 4-5 вибухів, після чого в районі нафтобази з’явилася заграва та дим.

Білий дім повідомив, як розподілятиметься допомога Україні після надання $61 млрд

Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, а потім працюватимуть над довгостроковою стратегією Києва у боротьбі проти агресії РФ. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

«Путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які українській стороні найбільше потрібні зараз», – зазначив представник Білого дому.

За його словами, після цього впродовж літніх та осінніх місяців, США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії. На основі взаємодії будуть адаптовані наступні пакети підтримки України з метою задоволення цих потреб.

Теги: Харків росія путін закон завод президент Сенат США законопроєкт

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