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Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України – ГУР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України – ГУР
При спробі перейти за посиланням на відповідні боти, з’являється повідомлення, що «користувача не існує»
фото з відкритих джерел

У Telegram зникли чат-боти Головного управління розвідки, Служби безпеки та Мінцифри

Месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

«Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на блокування боту, усі персональні дані в безпеці. Утім, розвідка попереджає, що ворог створює боти зі схожими назвами та закликає не надсилати на них жодних персональних даних.

ГУР повідомляє, що вже відновлює роботу бота на інших платформах.

«Головний бот розвідки» запустили для зв’язку з жителями тимчасово окупованих територій та усіма, хто прагне боротись із Росією. Туди можна було повідомити про розташування ворожих штабів, скупчення техніки, розміщення РЕБ та ППО, переміщення військ та дислокацію вищого військового керівництва російських окупаційних військ.

Раніше херсонський журналіст Костянтин Риженко звернув увагу на те, що зникли чат-боти Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України та Мінцифри, через які, наприклад, можна було повідомити про рух російської техніки.

Окрім боту ГУР, також неможливо знайти t.me/stop_russian_war_bot – чат-бот СБУ для повідомлень про рух ворожої техніки та ДРГ.

Недоступний чат-бот Мінцифри «єВорог» – t.me/evorog_bot, який мав схожі функції, що й боти ГУР та СБУ, а саме – збір інформації про російську техніку чи особовий склад окупантів з прив’язкою до геолокації.

При спробі перейти за посиланням на відповідні боти, з’являється повідомлення, що «користувача не існує».

Нагадаємо, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарністі» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До слова, засновник Telegram Павло Дуров дав інтерв'ю колишньому ведучому телеканалу Fox News американському пропагандисту Такеру Карлсону. У розмові, яка тривала близько години, Дуров розповів, що не розпочав вести бізнес у США через напад на нього в Сан-Франциско та увагу зі сторони ФБР.

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Теги: розвідка Міноборони Telegram блокування

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