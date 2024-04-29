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США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
Країна продав на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів
фото з відкритих джерел

Мотив покупки США залишається нерозкритим, однак ймовірно йдеться про надання літаків Україні

Сполучені Штати придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Ймовірно, йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні. Про це пише видання Kyiv Post.

Зазначається, що протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.

Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $2,26 млн.

У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.

«Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори», – пише видання.

Аналітики припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

Нагадаємо, схоже влада Казахстану знову натякає російському диктатору Володимиру Путіну на різні політичні погляди, тому вирішила скасувати у 2024 році проведення військового параду, присвяченого Дню захисника Вітчизни та Дню Перемоги. 

До слова, Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі. Про це пише Reuters.

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Теги: літак Казахстан США

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