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Британська розвідка пояснила, як зміна командування вплинула на діяльність флоту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, як зміна командування вплинула на діяльність флоту РФ
Британська розвідка показала, де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту
фото ілюстративне

Росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту і підводних човнів із Севастополя

Після заміни командувача у березні 2024 року Чорноморський флот РФ проявляє найменшу активність від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє міністерство оборони великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 1 квітня 2024 року фрегат з керованими ракетами типу «Григорович» провів роботу з поводження з озброєнням на базі в порту Новоросійськ. Сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат «Григорович», мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі.

Проте РФ в основному відвела свої кораблі й підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни.

«Оскільки флот залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін», – вважають у розвідці. 

Як повідомлялося, на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту у Криму, Росія призначила нового тимчасового виконувача обовʼязків головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) РФ після відставки Миколи Євремова. Ним став адмірал Олександр Моїсеєв. За даними міноборони Британії, Моїсеєв є кар'єрним підводником. Керівні посади він обіймав з 2018 роки, коли був призначений командувачем Чорноморським флотом, а у 2019 переведений на цю ж посаду на Північний флот.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що у Росії відправлено у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова. Повідомлялося, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Моїсеєва, який раніше командував Північним флотом. Примітно, що відставка російського головнокомандувача ВМФ відбулася на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту РФ довкола Криму.

Теги: флот росія корабель британська розвідка

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