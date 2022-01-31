Путін не зміг скористатися можливостями, які давав Трамп

Підсумки першого раунду переговорів США та Росії

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По итогам результаты таковы: Байден провел крупную внешнеполитическую операцию и успешно мобилизовал все, что можно.

Он продемонстрировал классическую схему американской реакции на угрозу. Но одновременно показаны и пределы возможного при таких реакциях (как это было в прошлом с Ираном, например). Украина получила много в результате этого обострения: небывалое внимание, гарантии поддержки в дальнейшем, оружие, и очень хорошие стартовые условия для входа в следующий этап борьбы.

Кремль выступил в этот раз в формате: «Я угрожаю»

Ход был понятный: Байден еще в апреле обратил внимание на эту группировку на границе, Путин ответил: «а нам нравится держать в напряжении», дальше Путин к этой группировке подкинул вторую карту – «ультиматум о гарантиях». Он получил ответ в рамках первого раунда: были названы все санкции, какие возможны, при этом ничего угрожающего в его адрес не было и каждое заявление о последствиях сопровождалось заявлением о том, что все готовы к дипломатическому пути улаживания проблемы.

В чем проблема второго раунда? В котором Путин мог и получить что-то и даже новый договор о коллективной безопасности в Европе (который сейчас никому не нужен, но аналог долгого подготовительного «хельсинского процесса» вполне можно себе представить).

Проблемы две:

Путин не в состоянии «ходить назад», он как пешка в шахматах, ходит только вперед. Ясно, например, что выход с Донбасса он легко обменял бы на огромные бонусы в направлении «Хельсинки» или чего-то подобного. Вторая проблема заключена в том, что в том виде, в каком сейчас Кремль, он не может быть стороной переговоров, потому что он «врет сам себе», из-за чего никто не может понять, где границы минимального доверия, которые необходимы при переговорах. Тут тоже Путин вполне мог бы сделать несколько шагов к «снижению недоверия».

Но, как мне кажется, сделать он их не сможет. Путин, видимо, не воспользуется не только теми возможностями, которые открывались при Трампе, но и этими, которые открыл Байден. Путин будет продолжать в какой-то форме поддерживать эскалацию, мелко вредить, и маневрировать своим «военно-техническим ответом», т.е. слегка подкручивать «фитилек угрозы».

В ответ будут новые дозированные санкции, укрепление «восточного фланга», стенка, для Кремля это и дальнейший обрыв экономических связей с Европой и метафизический уход в воображаемую «Юго-Восточную Азию».

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Джерело: блог Олександра Морозова

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