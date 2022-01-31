  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Морозов
рус
    Думки вголос

    Путін не зміг скористатися можливостями, які давав Трамп

    Путін все ще сподівається отримати бонуси від перемовин з Байденом? - Путін не зміг скористатися можливостями, які давав Трамп
    Путін все ще сподівається отримати бонуси від перемовин з Байденом?
    фото з відкритих джерел

    Підсумки першого раунду переговорів США та Росії

    Мовою оригіналу

    По итогам результаты таковы: Байден провел крупную внешнеполитическую операцию и успешно мобилизовал все, что можно.

    Он продемонстрировал классическую схему американской реакции на угрозу. Но одновременно показаны и пределы возможного при таких реакциях (как это было в прошлом с Ираном, например). Украина получила много в результате этого обострения: небывалое внимание, гарантии поддержки в дальнейшем, оружие, и очень хорошие стартовые условия для входа в следующий этап борьбы.

    Кремль выступил в этот раз в формате: «Я угрожаю»

    Ход был понятный: Байден еще в апреле обратил внимание на эту группировку на границе, Путин ответил: «а нам нравится держать в напряжении», дальше Путин к этой группировке подкинул вторую карту – «ультиматум о гарантиях». Он получил ответ в рамках первого раунда: были названы все санкции, какие возможны, при этом ничего угрожающего в его адрес не было и каждое заявление о последствиях сопровождалось заявлением о том, что все готовы к дипломатическому пути улаживания проблемы.

    В чем проблема второго раунда? В котором Путин мог и получить что-то и даже новый договор о коллективной безопасности в Европе (который сейчас никому не нужен, но аналог долгого подготовительного «хельсинского процесса» вполне можно себе представить).

    Проблемы две:

    1. Путин не в состоянии «ходить назад», он как пешка в шахматах, ходит только вперед. Ясно, например, что выход с Донбасса он легко обменял бы на огромные бонусы в направлении «Хельсинки» или чего-то подобного.
    2. Вторая проблема заключена в том, что в том виде, в каком сейчас Кремль, он не может быть стороной переговоров, потому что он «врет сам себе», из-за чего никто не может понять, где границы минимального доверия, которые необходимы при переговорах. Тут тоже Путин вполне мог бы сделать несколько шагов к «снижению недоверия».

    Но, как мне кажется, сделать он их не сможет. Путин, видимо, не воспользуется не только теми возможностями, которые открывались при Трампе, но и этими, которые открыл Байден. Путин будет продолжать в какой-то форме поддерживать эскалацию, мелко вредить, и маневрировать своим «военно-техническим ответом», т.е. слегка подкручивать «фитилек угрозы».

    В ответ будут новые дозированные санкции, укрепление «восточного фланга», стенка, для Кремля это и дальнейший обрыв экономических связей с Европой и метафизический уход в воображаемую «Юго-Восточную Азию».

    Читайте також:

    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін не зміг скористатися можливостями, які давав Трамп