  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Богатирьова тепер може виїжджати за кордон – адвокат

    • Розсилка
    <span>Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 6 млн грн</span> - Богатирьова тепер може виїжджати за кордон – адвокат
    Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 6 млн грн
    Фото: УНІАН

    За словами адвоката, прокуратура не зверталася до суду про продовження зобов'язань для Богатирьової

    Термін заборони на виїзд за кордон для колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, минув.

    Про це 30 жовтня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Богатирьової Дмитра Бєляєва.

    За його словами, оскільки прокуратура не зверталася до суду про продовження зобов'язань для Богатирьової, вона може вільно пересуватися по Україні і виїжджати за межі країни.

    «Обмежень ніяких немає», - сказав адвокат.

    Раніше Богатирьова вийшла з СІЗО під заставу у сумі 6 млн грн, після чого вона здала паспорт для виїзду за кордон.

    Нагадаємо, Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали. 

    Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

    28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.

    прокуратура Віктор Янукович суд корупція в Україні СІЗО адвокат Раїса Богатирьова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ