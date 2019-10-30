Богатирьова тепер може виїжджати за кордон – адвокат



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Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 6 млн грн Фото: УНІАН

За словами адвоката, прокуратура не зверталася до суду про продовження зобов'язань для Богатирьової

Термін заборони на виїзд за кордон для колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, минув.

Про це 30 жовтня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Богатирьової Дмитра Бєляєва.

За його словами, оскільки прокуратура не зверталася до суду про продовження зобов'язань для Богатирьової, вона може вільно пересуватися по Україні і виїжджати за межі країни.

«Обмежень ніяких немає», - сказав адвокат.

Раніше Богатирьова вийшла з СІЗО під заставу у сумі 6 млн грн, після чого вона здала паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали.

Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.