Богатирьова тепер може виїжджати за кордон – адвокат
За словами адвоката, прокуратура не зверталася до суду про продовження зобов'язань для Богатирьової
Термін заборони на виїзд за кордон для колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, минув.
Про це 30 жовтня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Богатирьової Дмитра Бєляєва.
За його словами, оскільки прокуратура не зверталася до суду про продовження зобов'язань для Богатирьової, вона може вільно пересуватися по Україні і виїжджати за межі країни.
«Обмежень ніяких немає», - сказав адвокат.
Раніше Богатирьова вийшла з СІЗО під заставу у сумі 6 млн грн, після чого вона здала паспорт для виїзду за кордон.
Нагадаємо, Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали.
Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.