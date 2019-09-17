«Боровся за незалежність». Іван Мирон став першим українцем, реабілітованим за новим законом



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Україна реабілітувала 90-річного закарпатця Івана Мирона

Іван Мирон став одним із небагатьох українців, хто за життя дочекався офіційної реабілітації і, відповідно – визнання державою правдивості своєї боротьби за вільну Україну

Чверть століття Іван Мирон провів у таборах Норильська, Іркутська та Мордовії. У 1950 році молодий вчитель, який не погоджувався із насильницьким «залученням» до колгоспів, відмовився від призову до армії іі вступив до лав повстанців.

Про це йдеться у відео «Реабілітація», яке презентує Український інститут національної пам’яті.

«Давати присягу владі, яка стільки зла принесла моїй сім'ї і всій Україні, я не міг. Як я міг присягнути тим ворогам, які зробили моїх батьків рабами на своїй землі?!», - схвильовано коментує свої дії Іван Мирон.

Комуністичний режим засудив 22 річного Івана на 25 років у ГУЛАГу за офіційною версією через конфлікт із охоронцем сільради. У 1951 році йому і ще п’ятьом його товаришам було призначене максимальне покарання.

Після смерті Сталіна, під час великої амністії, Івану Мирону пропонували дострокове звільнення. Варто було лише публічно покаятися і визнати себе винним. Однак він вперто повторював, що захист своєї країни і свого народу не вважає злочином.

«З точки зору законодавства, формальних речей він вважався злочинцем. Держава Україна, яка не притягала Івана Мирона до кримінальної відповідальності, яка його не репресувала, не засуджувала, все одно в силу наявності кримінальної справи і вироку вважала злочинцем. Хоча ніяких злочинів проти української держави він не вчиняв», - пояснює юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко.

Ця несправедливість нарешті була усунена у 2018 році, коли Верховна Рада ухвалила досить ґрунтовні зміни до закону про реабілітацію і запровадила абсолютно нову філософію і нові механізми реабілітації. Замість прокуратури, були створені комісії регіональні і Національна з реабілітації.

Іван Мирон став першим, хто за життя дочекався реабілітації за оновленим, вже не радянським, законом. У липні 2019 року його реабілітовано. Україна нарешті визнала боротьбу Івана Мирона за незалежність.

Відеоролик «Реабілітація» входить в серію відеоробіт про те, що робить для вас Український інститут національної пам’яті.

«В наступній відеороботі ми пригадаємо як разом з вами боролися за створення Музею Майдану та збереження унікальних свідчень Революції Гідності, про просвітницьку роботу на барикадах і в медіа-просторі», - повідомили в УІНП.

Інститут підготував серію із п’яти короткометражних відеороликів про діяльність протягом 5 років. Відео показує ключові напрямки і здобутки України протягом п'яти років реформ у сфері національної пам’яті та інформаційної війни з Росією. Декомунізація, Музей Майдану, відкриття архівів, реабілітація репресованих та популяризація історії для всіх — від Карпат до прифронтових міст.

Напередодні Інститут нацпам’яті презентував відео «Декомунізація»: як Україна позбувається «совка».