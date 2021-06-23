Зсув ґрунту на Одещині: рятувальники більше не шукають людей (фото)

На місці зсуву постраждалих та загиблих не знайшли

Рятувальні роботи на пляжі в Одеській області поблизу села Лебедівка, де стався зсув ґрунту, припинено: загиблих або постраждалих не знайшли. Про це в середу, 23 червня, розповіли у пресцентрі ДСНС області.

«О 14:35 роботи по розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом ґрунту загиблих та постраждалих не виявлено», – повідомили рятувальники.

Загалом до пошукових робіт залучили одну одиницю техніки та 41 людину – з них 23 рятувальники, а також кінологічне відділення ДСНС.

Додамо, що в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал ґрунту на березі моря, під землею могли опинилися люди.

На місці рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м на площі близько 450 кв.м. На місці події також знайшли речі туристів.

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