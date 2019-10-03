Бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українських захисників



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Мінометні обстріли окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил

На Донбасі на лінії бойового зіткнення у четвер, 3 жовтня, зафіксовано вже 10 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, які продовжують застосовувати міномети різних калібрів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що мінометні обстріли окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил. Майже з опівночі збройні формування Росії та їх найманці цілили з мінометів калібрів 120 та 82 мм по захисниках н.п. Луганське, з 82-го – в районі Новолуганського, загалом випустивши протягом години 16 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем.

Після третьої години ночі противник випустив по оборонцях Новолуганського ще три міни 82-го калібру.

Окрім цього, сьогодні вночі та зранку окупанти вели прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил з гранатометів та стрілецького озброєння в районах Новогнатівки, Водяного, Березового, Павлополя, Кримського, тричі – поблизу Новотроїцького.

«Наші герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби. За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби, внаслідок ворожого вогню, серед наших захисників України немає», - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, 27 вересня командир зенітно-ракетного взводу 4-ї бригади оперативного призначення старший лейтенант Олександр Марків під час ворожого обстрілу отримав кульове поранення, несумісне з життям.

Також 27 вересня поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.

Пізніше стало відомо, що Вітовська загинула в результаті необережного поводження зі зброєю.



