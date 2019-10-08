Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню



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Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це 8 жовтня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл: поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» три рази обстріляв українських захисників:

поблизу Луганського з напрямку Лозового – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Світлодарська з напрямку Лозового – з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було.

Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.