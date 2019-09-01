Бойовики на Донбасі гатили з артилерії: поранений військовий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

31 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів неподалік Водяного – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Лебединського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Луганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм, з озброєння БПМ, а також автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Шумів – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Троїцького – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм та великокаліберних кулеметів.

У штабі повідомили, що в наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.