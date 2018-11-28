Бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців



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Терористи застосовували заборонені Мінськими угодами міномети 82-го калібру

З початку нинішньої доби підрозділи російських бойовиків на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Застосовувалася зброя, заборонена Мінськими угодами. Поранення отримали два бійці ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у середу, 28 листопада.

Відзначається, що з мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції біля хутора Вільний.

По опорних пунктах біля Шумів і Новгородського вівся вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків - із гранатометів.

У штабі наголосили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

Зазначимо, що Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде.

Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

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