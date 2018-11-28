  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців

    • Розсилка
    Захисники України стримують ворога та дають йому відсіч&nbsp; - Бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців
    Захисники України стримують ворога та дають йому відсіч 

    Терористи застосовували заборонені Мінськими угодами міномети 82-го калібру

    З початку нинішньої доби підрозділи російських бойовиків на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Застосовувалася зброя, заборонена Мінськими угодами. Поранення отримали два бійці ЗСУ.

    Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у середу, 28 листопада.

    Відзначається, що з мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції біля хутора Вільний.

    По опорних пунктах біля Шумів і Новгородського вівся вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків - із гранатометів.

    У штабі наголосили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

    Зазначимо, що Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ. 

    У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а  якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію. 

    Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде

    Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.


     

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ЗСУ військові воєнний стан Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ