Бойовики погрожували арештом місії ОБСЄ за моніторинг біля кордону з РФ

Місії ОБСЄ не дозволили відвідувати пункт пропуску на кордоні біля Довжанського

Бойовики російських окупаційних військ заборонили патрулю СММ ОБСЄ проводити моніторинг у пункті пропуску на кордоні з РФ біля Довжанського, пригрозивши арештом у разі відмови залишити цей район. Про це повідомляється в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ № 5/2022.

«Уранці 11 лютого під час патрулювання в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Довжанське (непідконтрольний урядові, 84 км на південний схід від Луганська) до команди СММ підійшов член збройних формувань, який поцікавився, яке у патруля було завдання. Він також заявив, що Місії не дозволено відвідувати цей район без попереднього узгодження з його керівниками у збройних формуваннях. Наприкінці він також додав, що СММ дозволяється виконувати свої завдання лише уздовж лінії зіткнення», – йдеться у звіті.

Спостерігачі повідомили цьому російському бойовику, що вони «не можуть поділитися детальною інформацією про свій план патрулювання». Також вони пояснили, що мандат СММ передбачає безумовну свободу пересування по всій зоні відповідальності Місії.

«На це він відреагував агресивно та пригрозив членам Місії арештом, якщо вони негайно не залишать цей район на його вимогу. Зрештою патруль СММ поїхав», – зазначається у звіті.

Місія засудила «подібну агресивну поведінку та неприйнятні погрози щодо членів Місії, які не мають жодного виправдання за будь-яких обставин».

Нагадаємо, 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала протягом 48 годин надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», – 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.