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    Канада виводить з України частину своїх військових в інші країни Європи

    Канада слідом за США виведе своїх військових із України - Канада виводить з України частину своїх військових в інші країни Європи
    Канада слідом за США виведе своїх військових із України
    фото з відкритих джерел

    У Міноборони Канади не назвали ні кількість виведених з України військових, ні країни, куди їх передислокували

    Міністерство оборони Канади виводить з України в інші країни Європи частину своїх військових. Як пояснили в канадському оборонному відомстві, рішення прийнято у зв'язку із загрозою вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Канади.

    Як зазначили в оборонному відомстві, передислокація канадських військових з України в інші країни Європи пов'язана зі складною оперативною обстановкою, викликаною загрозою вторгнення Росії. У Міноборони підкреслили, що виводять своїх військових тимчасово.

    «Переміщення персоналу Об'єднаної оперативної групи – Україна (JTF-U) не означає закінчення місії, а дозволяє переорієнтувати зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку представників Збройних сил Канади», – уточнили у відомстві.

    У Міноборони Канади не назвали ні кількість виведених з України військових, ні країни, куди їх передислокували.

    Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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    Теги: Росія Канада Міноборони посольство Україна
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    Канада виводить з України частину своїх військових в інші країни Європи