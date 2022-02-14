Кремль анонсував нову зовнішньополітичну концепцію Росії

Пєсков повідомив про доопрацювання зовнішньополітичної концепції Росії з урахуванням ситуації у світі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков дав інтерв'ю РІА «Новости». У ньому він прокоментував результативність переговорів щодо роззброєння, повідомив про доопрацювання зовнішньополітичної концепції Росії та розповів про взаємодію країн Європи та США.

Представник Кремля анонсував нову зовнішньополітичну концепцію Росії. Він зазначив, що документи у цій галузі зазнають змін з урахуванням нинішньої обстановки у світі.

«І вона доопрацьовуватиметься. Але саме з урахуванням того, що відбувається зараз. В цьому плані ситуація не статична, вона розвивається діалектично з нашого боку», – заявив Пєсков.

Прессекретар президента Росії нагадав, що тижнем раніше на оперативній нараді постійних членів Ради безпеки обговорювалися ключові «контури» нової зовнішньополітичної концепції країни.

Офіційний представник Кремля заявив, що у ситуації з теми розброєння «все не дуже добре». Він спрогнозував багаторічні та важкі переговори у цій галузі. На думку Пєскова, у рамках діалогу з роззброєння очікуються позиційні протистояння, результативність яких під питанням.

Нагадаємо, 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала протягом 48 годин надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», – 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.