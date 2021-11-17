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    Бойовики поранили на Донбасі трьох українських бійців

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    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли - Бойовики поранили на Донбасі трьох українських бійців
    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли
    фото з відкритих джерел

    Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу

    Від початку доби 17 листопада російсько-окупаційні війська на Донбасі дев’ять разів порушили «режим тиші, троє українських бійців отримали поранення. Про це інформує пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    «Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню, сім з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – зазначили у штабі.

    Так, у напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

    Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

    В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

    Українські позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

    Повідомляється, що внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

    Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний.

    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, наголосили в штабі.

    Нагадаємо, російські терористи серед ночі обстріляли українське село (фото).

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики поранили на Донбасі трьох українських бійців