Бойовики поранили на Донбасі трьох українських бійців

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу

Від початку доби 17 листопада російсько-окупаційні війська на Донбасі дев’ять разів порушили «режим тиші, троє українських бійців отримали поранення. Про це інформує пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню, сім з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – зазначили у штабі.

Так, у напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Українські позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Повідомляється, що внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, наголосили в штабі.

Нагадаємо, російські терористи серед ночі обстріляли українське село (фото).